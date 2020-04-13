新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（13）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增5名新冠肺炎確診案例，均為境外移入個案。其中4人為珊瑚公主號郵輪乘客，1例（案393）為案384家人。截至目前為止，國內共累計393例確診，6例死亡。

◎案393長期旅居美國，3/29就出現咳嗽症狀、4/1有腹瀉症狀，4/11入境因有症狀就醫採檢，今日確診，案393和384是夫妻，兩人在美國曾接觸新冠肺炎患者。

◎台北酒店女公關目前完成疫調，接觸者共123位，需進行居家隔離者有65位。

◎張上淳今天表示，目前為止有6例死亡，114人已經解除隔離，目前為止還有12例在加護病房使用呼吸器，嚴重肺炎到呼吸衰竭29例，其中包含6例死亡個案，佔了7.5%。

◎指揮官陳時中表示，國內徵用口罩政策從原本4月底延至6月底，另外，將規劃把幼幼口罩放在網路上賣。

◎昨確診的案386因持續過敏症狀而沒被發現，在感染多日後才被確診，對此，指揮中心回應，目前還是維持由醫師綜合接觸史、旅遊史來判斷是否需進行採檢，佔不考慮將過敏納入。

(中時電子報)