21歲林姓男子，時常出現在員林市區，透過各種說詞，向餐飲小吃店家騙取霸王餐，在地方上惡名昭彰，有業者氣不過多次受騙貼文要同業小心此慣犯伎倆。（摘自臉書「員林人大小事」／謝瓊雲彰化傳真）

21歲林姓男子，時常出現在員林市區，透過各種說詞，向餐飲小吃店家騙取霸王餐，在地方上惡名昭彰，有業者氣不過多次受騙貼文要同業小心此慣犯伎倆。（摘自臉書「員林人大小事」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣21歲林姓男子，自前年10月起，向員林市許多小吃餐飲業者點單，取餐時才佯稱忘記帶錢各種理由誆騙店家，吃遍雞排、燒烤和義大利麵，部分店家不願姑息，透過臉書社團串聯後報案，近日彰化地院依詐欺罪簡易判處林男應執行拘役120天，可易科罰金。

員林美食小吃多，他卻吃了一整年的霸王餐，員林市美食街商圈店家幾乎人人受害！位在華成市場知名連鎖雞排攤的張姓業者，去年9月在臉書社團「員林人大小事」發難，訴說接連被騙經過，呼籲員林店家「小心此人」。

林男向店家點脆皮炸雞、飲料和麵食等餐點，取餐時再以各種理由佯稱忘記帶錢，多數店家同意讓他帶走食物回家拿錢再來付，以此方式騙取霸王餐，去年在員林市區中正路、光明街商圈，吃遍義大利麵、雞蛋糕、鹽水雞、燒烤等美食，還有連鎖早餐店、飲料店餐飲。

多數商家選擇以和為貴隱忍，但一年多來惡行傳開，部分店家不願再姑息縱容，其中10多人聯合報案，法官近日認定林男高職畢業、從事服務業，卻為一己之私利反覆施詐，做出上述判決。

(中時 )