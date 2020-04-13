彰化縣21歲林姓男子，自前年10月起，向員林市許多小吃餐飲業者點單，取餐時才佯稱忘記帶錢各種理由誆騙店家，吃遍雞排、燒烤和義大利麵，部分店家不願姑息，透過臉書社團串聯後報案，近日彰化地院依詐欺罪簡易判處林男應執行拘役120天，可易科罰金。
員林美食小吃多，他卻吃了一整年的霸王餐，員林市美食街商圈店家幾乎人人受害！位在華成市場知名連鎖雞排攤的張姓業者，去年9月在臉書社團「員林人大小事」發難，訴說接連被騙經過，呼籲員林店家「小心此人」。
林男向店家點脆皮炸雞、飲料和麵食等餐點，取餐時再以各種理由佯稱忘記帶錢，多數店家同意讓他帶走食物回家拿錢再來付，以此方式騙取霸王餐，去年在員林市區中正路、光明街商圈，吃遍義大利麵、雞蛋糕、鹽水雞、燒烤等美食，還有連鎖早餐店、飲料店餐飲。
多數商家選擇以和為貴隱忍，但一年多來惡行傳開，部分店家不願再姑息縱容，其中10多人聯合報案，法官近日認定林男高職畢業、從事服務業，卻為一己之私利反覆施詐，做出上述判決。
(中時 )
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