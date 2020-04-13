川普上台後陸美對峙急遽升高，加上新冠肺炎疫情催化，維持逾70年的陸美台戰略三角結構面臨崩解，前海基會副業董長馬紹章出書提醒大家及早正視，勿視兩岸和平為理所當然，並提出5種崩潰模式，希望台灣能在大國博奕的環境中，選擇對自身最有利的位置。

馬紹章擁有美國政治學博士學位，曾任海基會副董事長兼副祕書長，並參與規劃國民黨前主席連戰的兩岸和平之旅，繼之前的《走兩岸鋼索》，最近又出版《大崩潰：一次看懂美中台戰略三角》，剖析他對兩岸前景的看法，基本上馬紹章認為陸美台三角戰略必然崩潰，民進黨正把自身的困境變成台灣的困局，要跳脫當前的困境就必須先跳脫民進黨的困局。

他認為陸美台三角戰略必然崩潰，並提出五種崩潰模式，分別是一、抽身模式：美國出走；二、圓桌模式：兩岸簽署和平協定；三、蟒蛇模式：逐步窒息；四、烽火模式：武力統一；五、修昔底德模式：陸美軍事衝突。

抽身模式，代表美國從戰略三角中抽身而出，也可以說是美國出走，說白一點就是棄台論。棄台論不時有人提出，但並非美國的主流，棄台論者認為大陸快速崛起，取得台灣是早晚的事，美國又不願為台灣與大陸兵戎相見，與其被迫棄台，不如趁還可以討價還價的時候棄台。

圓桌模式，就是兩岸透過政治談判，簽署和平協定，但最困難的是兩岸彼此的定位問題，也就是一個中國原則，從李登輝、陳水扁，到馬英九都曾提過，但都是口頭說說，從未進入實質協商。

蟒蛇模式，大陸對台灣採取封鎖擠壓的戰略，讓台灣逐步窒息，也可以稱之為窒息模式。蟒蛇模式為兩岸關係的現在進行式，外交封鎖、軍機繞台、縮減觀光客赴台都是對岸採取的窒息手段之一。

烽火模式：大陸以武力統一台灣，簡單說就是武統，雖然發生機率不高，但不不代表不會發生，特別是兩岸關係緊繃之際，任何稍一不慎的擦槍走火都可能一發不可收拾。

修昔底德模式：陸美軍事衝突，希臘史學家修昔底德曾如此寫道：「使戰爭不可避免的原因，是雅典勢力的增長，與其所造成斯巴達的恐懼。」這一句話，只要把雅典換成中國大陸，斯巴達換成美國，即為近年來全球關切的陸美兩大強權的直接碰撞。

〈圖/《大崩潰》天下文化提供〉

(中時電子報)