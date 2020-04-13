李周映也參與韓綜《RM》錄製。（friDay影音提供）

以電視劇《梨泰院Class》張根源一角爆紅的安普賢擔任韓綜《Running Men》嘉賓，他以「釜山小石頭」暱稱登場，開場他就以低沈渾厚的嗓音飆唱《梨泰院Class》插曲「Diamond」，被封歌聲與演技都有同等實力，為了獲得主持人的轉身，唱到臉爆青筋，最後獲得全昭旻，梁世燦、劉在錫等三人的轉身。有別於《梨泰院》大反派，讓人恨得牙癢癢的形象，安普賢在節目中有著反轉魅力，不時挑眉或是露出陽光笑容，狂圈觀眾眼球，甚至有網友看完節目，在IG傳訊息給他，竟意外的被翻牌，可見安普賢的親和。

其中在互相稱讚對方的環節中，安普賢面對女星池易洙「眉毛多、髮色好看、鼻子也好看真是不得了」的三連發稱讚攻擊，竟然在錄影中害羞紅透了臉，甚至連耳朵都紅了，最後兩人無關勝負，被虧是像在玩變質的約會遊戲，好像陷入愛情了。而他更自曝理想型是喜歡會做菜的女生，透露開場看到池易洙做的料理，很想吃。

此外，安普賢在節目最後水槍射名牌環節大展身手，先是朝金鐘國背後猛射，又一個飛身跳躍狂射李光洙，最後趴低俯射《梨泰院Class》同劇演員李周映，獲得勝利。再進行最終隊員互換過程，身為隊長的安普賢，選擇將組員HAHA與金鐘國互換，讓金鐘國打趣說：「畢竟你射了我不少！」而在大獎時間，安普賢好運爆棚，抽到iPad，堪稱是節目送出最昂貴的獎品之一。韓綜《Running Men》每週一上午十點在friDay影音同步跟播。

(中時 )