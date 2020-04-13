民眾洽公完，公所人員會用酒精消毒臨時櫃檯的座椅及桌面。（張毓翎攝）

目前暫定設置4個臨時櫃台，自今日實施以來，作業及人員動線均流暢。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣朴子市公所3月初開先例，以工業包裝膜在櫃台設屏障，降低一線人員與民眾接觸時，產生的飛沫傳染風險；13日更進一步啟動「戶外洽公區」，由公所人員親自到室外大門口的臨時櫃台，收取民眾申辦的文件，減少民眾待在密閉空間的機會。

朴子市長吳品叡表示，現在搭乘大眾交通運輸工具，規定一定要戴口罩，但各鄉鎮市公所未在規定範圍，故同仁看到民眾沒佩戴，也只能先柔性勸導；擔心有些無法及時佩戴口罩的民眾，恐造成防疫破口，於是同仁突發奇想，直接把洽公區搬到戶外，強化防疫作為。

公所說明，民眾先到門口填寫資料、量測體溫後，會有專人詢問洽公項目，並利用戶外洽公區設置的電話分機，聯繫業務單位，內部人員再出來，處理民眾洽公事宜；每日進入辦公的民眾約70人次，目前暫定設置4個臨時櫃台，自今日實施以來，作業及人員動線均流暢。

公所指出，防疫計畫已擬定完成，其中異地分區辦公的部分，選在公所後方的多功能會議室及金臻圖書館作為第2辦公區，萬一疫情擴大，將馬上啟動，分散人員辦公，維持公務系統穩定性。

(中時 )