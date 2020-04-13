金高銀大秀跆拳道功夫。（Netflix提供）

南韓男神李敏鎬與女神金高銀最新回歸巨作《The King：永遠的君主》播出倒數計時！金高銀飾演大韓民國女刑警，大秀跆拳道展現霸氣魅力，李敏鎬則飾演平行世界大韓帝國最帥氣的皇帝，騎白馬英姿划雙槳艇迷倒眾粉絲；預告影片照片曝光，讓人心跳指數破表的浪漫台詞和美景超吸睛，也讓該劇頻頻上熱搜排行榜。

該劇是李敏鎬繼《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》之後，歷經軍旅生涯退伍後的復出作品，金高銀則是繼《孤單又燦爛的神－鬼怪》之後相隔四年再度重返小螢幕，儘管兩人是二度出演編劇金銀淑的作品卻是首次搭檔合作，讓粉絲們相當期待這兩位男女神之間會擦出怎樣的火花。

《The King：永遠的君主》於去年年底開拍，儘管歷經寒冬，演員群依舊敬業拍戲不喊苦備受工作人員們盛讚，而且劇組踏遍韓國各地美景，除了李敏鎬與金高銀首次相遇的光化門廣場是一眼便可認出的地點之外，其他像是兩人宛如命中註定般重逢的圖書館、李敏鎬在山中的美景等，都被網友們光憑照片找出是在京畿道水原的圖書館以及慶尚道釜山的森林裡所拍攝，由此可以預期待戲劇正式播出之後，各取景地點又將會是熱門討論話題。

迎接李敏鎬歐巴倒數計時，他的電影作品《江南1970》，經典電視劇作品《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》已同步在Netflix上架，奇幻浪漫劇新指標《The King：永遠的君主》17日起每週五、六晚間10點30分在Netflix 獨家與韓國同日更新。

(中時 )