人民幣兌美元在岸價（CNY）13日收盤跌130點，最低見7.0543。

人民幣兌美元在岸價收報7.0489，較上日（10日）下午4時30分收報7.0359，跌130點或0.18％；較晚上11時30分最後成交價7.0375，貶114點。

離岸價（CNH）早段一度跌穿7.06，低見7.0608，截至下午5時33分，離岸價報7.0595，在岸價報7.0542。

官方13日開出的中間價報7.03，較上日的7.0354，升54點或0.08％，創3月17日以來新高。

交易員指出，由於復活節假期國際主要金融市場休市，市場缺乏指引；而肺炎疫情仍在全球蔓延，日內購匯需求略多，令人民幣走弱，短期或繼續在7.05附近寬幅震盪。

另有交易員認為，美國首季財報將陸續公布，避險情緒可能再度回升，美匯偏強或打壓人民幣表現；不過中美利差也決定人民幣不具備大幅貶值空間。另外，17日中國將公布首季經濟數據，可能對市場情緒有所擾動。

(工商 )