過去曾以《黑盒子》入圍金鐘迷你劇集男主角獎、前偶像男團Energy團員張書偉，在公視戲劇「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演男主角「發貴」，聊到最印象深刻的戲，Darren飾演蘇家大哥秉忠，為了逼問鍾欣凌飾演的發貴媽媽彩香私房錢藏在何處，竟「壁咚兼襲胸」他，導演靈機一動加碼，要Darren搞笑對張書偉使出「掐奶龍爪手」，兩大男團偶像在現場直接上演BL劇，讓張書偉直喊：「大哥手下留情！你不是我的菜！」引起現場一陣歡笑。

這次二度和鄧導合作，張書偉坦言有時鄧導在導戲時，會與原本他自己對戲的想像上是有衝突的，他舉例有一場戲是要騎著摩托車載著「帶賽」媳婦黃姵嘉到車站，沒想到途中發生車禍，一般的拍攝手法是前面會鋪一塊軟墊，讓演員撲飛上去，但鄧導卻排了很多節軌道外加高台，讓工作人員推著高台往前衝，以誇張的表演方式增加戲劇的趣味，張書偉透露那場車禍和黃姵嘉飛了三十公尺遠，讓他驚呼：「真的太扯！」

張書偉表示和黃姵嘉對戲格外舒服。（公視提供）

張書偉（左起）、鍾欣凌、黃姵嘉三人分別對餅店有著不同情感。（公視提供）

為了營造「憨憨傻傻」老實感，張書偉努力瘦身且刻意將自己打扮得不修邊幅：「我開始練習結巴講台語，還曾因此被自己口水嗆到，我發現要結巴也挺難的，結果下戲之後反而還回不來！一直結巴」。他提到「發貴」是劇中最單純的人，面對蘇家兄弟姐妹啃老的舉動恨得牙癢癢，張書偉表示：「或許每個角色的行為很過分，但能理解他們背後的原因，劇本的安排設計讓觀眾沒辦法討厭這些可恨又可愛的人。」

張書偉感動的說：「從影16年來，這次是第一次參與最完整的一部電視劇，我是第一個開工也是最後ㄧ個殺青的演員，從無到有、一天一天的創作著角色給他血肉，雖然這個角色不是讓人膜拜的高富帥，但我覺得『發貴』是個可以療癒人心的人，也更貼近我們的生活。」

張書偉為營造老實感，努力瘦身且刻意將自己打扮得不修邊幅。（公視提供）

這次擔綱公視戲劇「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》男主角「發貴」。（公視提供）

這回同時和兩位金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉對戲，張書偉猶如左摟右抱了2座金鐘獎，他透露自己和黃姵嘉要求很相同，有許多橋段兩人並沒有事先設定，在對戲的丟接球之間很快建立默契：「和黃姵嘉對戲格外舒服，很期待發貴和小鷗播出之後兩個人的火花。」

張書偉提及和鍾欣凌與黃姵嘉有一場戲，三個人同時為了珍賀齋的存亡感到憂心，因此客廳大喝高粱談心事，三人分別對餅店有著不同情感，所以決議要合作ㄍㄧㄥ下去！發貴則是心想老闆辛苦一輩子的成就就要毀了。張書偉語帶鼻酸地說：「那場戲我頓時覺得發貴好可憐，因為我沒辦法挽回這家店，當場啪！眼淚就停不下來了，很感謝欣凌姐跟姵嘉當時的情感完全感染我，幫助我的表演很多。」《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出，相約與大家一起歡笑過暑假。

(中時 )