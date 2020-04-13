陸3月手機市場出貨量年減逾2成 21:502020/04/13 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《界面新聞》報導，3月大陸手機市場整體出貨量為2175.6萬支，較去年同期下降23.3％；1到3月，大陸手機市場整體出貨量4895.3萬支，下降36.4％。 (旺報 ) #出貨量 #市場 #手機 #大陸 #下降 也許您會感興趣 推薦閱讀 公有市場強制戴口罩恐「好到違法攤販」 業者盼加強紓困補助 11:312020/04/09 政治 友達3月合併營收月增16％ 14:082020/04/09 財經 逐漸回溫 群創3月合併營收月增近4成 15:412020/04/09 財經 筆電出貨強強滾 仁寶3月營收激增131％至807.71億元 21:062020/04/09 財經 面板雙虎首季營收 十年新低 04:092020/04/10 財經要聞 摩根大通：iPhone新機 出貨量再下修 04:092020/04/10 財經要聞 《業績-電腦設備》NB出貨量月增2.8倍 廣達3月營收雙UP 14:492020/04/10 財經 中光電3月營收月增74％ 17:302020/04/10 財經 全球PC首季出貨量年減8％ 蘋果Mac降21％ 10:432020/04/12 兩岸 Q1全球電腦出貨下降8％ 蘋果Mac出貨量降21％最傷 15:392020/04/13 科技 兩岸熱門新聞 WHO：全球70種新冠疫苗賽跑 陸康西諾衝最快 - 兩岸 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 時政 美批陸歧視非洲 趙立堅：管好自身疫情 勿藉機挑撥 - 兩岸 大陸首部口罩販賣機 吸引大量民眾排隊輪購 - 兩岸 病毒變異出現超級變種？ 專家：最終靠疫苗解決 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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