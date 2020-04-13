據《界面新聞》報導，3月大陸手機市場整體出貨量為2175.6萬支，較去年同期下降23.3％；1到3月，大陸手機市場整體出貨量4895.3萬支，下降36.4％。

(旺報 )

#出貨量 #市場 #手機 #大陸 #下降