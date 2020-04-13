大陸《解放軍報》引述中共海軍發言人的話說，遼寧艦航母編隊近日航經宮古海峽、巴士海峽到南海開展訓練，是年度計畫內的例行性安排，今後仍將常態組織類似演訓活動。
陸媒引述中共海軍新聞發言人高秀成的話說，根據年度計畫安排，中共海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計畫內的例行性安排，符合國際法和國際慣例。
發言人說，今後中共海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。
(中時電子報)
大陸《解放軍報》引述中共海軍發言人的話說，遼寧艦航母編隊近日航經宮古海峽、巴士海峽到南海開展訓練，是年度計畫內的例行性安排，今後仍將常態組織類似演訓活動。
陸媒引述中共海軍新聞發言人高秀成的話說，根據年度計畫安排，中共海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計畫內的例行性安排，符合國際法和國際慣例。
發言人說，今後中共海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。
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