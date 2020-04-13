何妤玟與丈夫邵天成育有2個女兒，12日傳出兩人結束8年婚姻，消息傳出後，她過去在節目分享的夫妻相處被重新檢視，對此她13日強調，「我跟先生在一起的時光，除了離婚前1年之外，其他時間都很美好，那些都是感情好時的玩笑話，而且這些都沒有問過我，我們不想孩子長大看到這些。」

何妤玟至今仍以「先生」稱呼邵天成，可見兩人關係依舊友好，對於未來是否有機會復合，她表示：「現在才剛分開，怎麼會去想這個，都還在重新建立我們的友誼，雖然年初就簽字，但現在談這個太早了。」她2年前經歷父喪、母親重病，低潮時開始上心靈成長課程，也與邵天成一起參加婚姻諮商近一年，但她最終發現，「我們對關係的認同、看待不同，我沒辦法接受自己只是孩子的媽媽。」

何妤玟與邵天成認識不到1個月就閃婚，兩人結婚前幾年像熱戀，她說：「我從來沒有覺得自己結婚了，後來為2個小孩忙得焦頭爛額，結婚6、7年後，我忽然發現，我們之間好像沒有激情跟火花。」她誠實面對自己，「大部分的人好像可以維持現狀，但我真的不能妥協在這種關係，我希望有一個人可以單純愛我，不因我是妻子或孩子媽媽，而是單純愛我這個人，這一點我很浪漫。」

(中時 )