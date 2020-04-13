國立成功大學資訊工程系特聘教授蔣榮先帶領MedCheX團隊參加「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」，以人工智慧判讀病患肺部X光片，只需1秒即可辨識是否具備新冠肺炎特徵，能對醫生示警是否需要進一步檢測，從全世界1560個團隊中脫穎而出，成為台灣唯一獲優勝的團隊。未來開發完成後，即使是在缺乏醫師的地區，也能透過AI迅速偵測疾病，阻止擴大蔓延。

「在網站上看見國旗，真是太令人興奮了，實在是太驚喜」，蔣榮先表示，此次團隊參加的是競爭最激烈、難度最高的「醫療科技類」，加上參賽隊伍又特別多，像美國約翰霍普金斯大學、華盛頓大學等也都參賽，MedChex獲得評審青睞後，主辦單位還特別在網站上公布獲選隊伍的國家國旗，讓台灣揚名國際。

「當其他隊伍還停留在概念的階段，我們已經進入臨床應用，這也是成大贏得黑客松的關鍵。」蔣榮先說，今年新冠肺炎疫情襲捲全球，團隊將所開發的應用技術，套用在成大放射科醫師蔡依珊提供的大量新冠肺炎陽性以及陰性結果的胸部X光片，讓機器學習與判讀。短短2、3個月的研發與應用，即可自動檢測高危險患者並向醫生示警，檢測準確率更高達92％。

由世界衛生組織WHO與臉書、微軟、微信等8大科技大廠合作舉辦新型冠狀肺炎病毒防疫為主題的黑客松大賽，針對七大主題，包含醫療科技、弱勢族群（年長者、患免疫問題者）、經濟、社群、教育、娛樂及其他面向，邀請科技人集思廣益，共同作戰對抗疫情。

(中時 )