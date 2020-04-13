台中市西屯區中科附近林厝里安林路至福雅路一段，預計5月底前完工，改善淹水問題。（盧金足攝）

台中市西屯區中科附近林厝里安林路至福雅路一段，雖鄰近大排水溝，但該段路面卻無設置任何排水口，逢颱風天、下雨面臨淹水的困境，造成附近居民不便，立委張廖萬堅接獲陳情後，會同市議員林祈烽召集相關單位進行會勘評估，爭取5月底前完工，改善淹水問題。

張廖萬堅表示，全力配合中央防疫也不能忘記維護民眾的生活品質，西林路至福雅路一段長80.5公尺，有許多住戶，但路面卻無設置任何排水設備，導致每逢颱風天、下雨天，總會造成嚴重淹水，附近民眾苦不堪言，在接獲民眾陳情後，與林祈烽議員積極跟相關單位進行溝通協調，要求盡快改善淹水問題。

建設局養護工程處指出，目前預算完成編列並完成發包，預計5月底前完成施工，施工前請里長協助張貼施工公告，施工期間恐造成交通不便，盼居民體諒，讓工程盡快完工。

張廖萬堅強調，接下來將進入梅雨季節，若不加緊腳步改善淹水問題，恐造成民眾困擾與損失，將全力緊盯工程進度，要求盡速完成施工，讓民眾能安心生活，不必再擔心颱風、下雨。

(中時 )