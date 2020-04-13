民進黨新北市黨部主委改選，今（13日）起開放領表登記，黨部執行長李建興表示，今日僅市議員何博文派代表前來領表，尚未登記；全代、執評委部分，則陸續有人前來領表，共1人完成登記，預計5月24日選出新主委。

何博文表示，今由同事協助領表，應該這幾天會前往黨部登記，若正式登記會再對外說明。

(中時 )