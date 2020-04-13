民進黨新北黨部主委改選 首日僅何博文前往領表 21:492020/04/13 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨新北市黨部主委改選，今（13日）起開放領表登記，今日僅市議員何博文派人前往領表。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市黨部主委改選，今（13日）起開放領表登記，黨部執行長李建興表示，今日僅市議員何博文派代表前來領表，尚未登記；全代、執評委部分，則陸續有人前來領表，共1人完成登記，預計5月24日選出新主委。 何博文表示，今由同事協助領表，應該這幾天會前往黨部登記，若正式登記會再對外說明。 (中時 ) #民進黨 #何博文 #新北黨部 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨王淑慧涉貪400萬 法院羈押禁見 04:102020/04/09 地方新聞 針對譚德塞言論 民進黨：公開向台灣道歉 14:302020/04/09 政治 反罷韓當心這點 前扁辦主任：否則民進黨恐被迫捲入 20:032020/04/09 政治 國台辦譴責民進黨縱容網軍散播歧視 陸委會：拒絕抹黑 22:482020/04/09 兩岸 國台辦：民進黨造謠抹黑把戲 可休矣 11:362020/04/10 兩岸 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ 17:412020/04/10 政治 陸國台辦再批民進黨政府 陸委會警告：兩岸關係只會漸行漸遠 18:322020/04/10 兩岸 民進黨 別再把警察當工具人 04:102020/04/12 生活新聞 2024朱立倫、柯文哲...4人誰比較好打？鄭文燦竟這樣回 21:442020/04/12 政治 爭取2022市長當選、議員過半 綠議員登記角逐市黨部主委 10:592020/04/13 政治 政治熱門新聞 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 韓執政後高雄竟出現這一幕 網友驚喊：好誇張！ - 政治 大蟒蛇纏身 台灣面臨窒息危機 - 政治 陳揮文為何不演了？曝罷韓結局太嚇人..網友驚呼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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