新加坡總理夫人何晶今天重新編輯臉書發文的內容，新增感謝台灣朋友所做的一切，並呼籲大家停止在網路互相攻擊。原本遭熱議的謎樣「Errrr...」（呃...）內容仍存在，台灣網友一看完卻有兩種不同的看法，在批踢踢上再度引發討論。

何晶臉書再度編輯同一則PO，回應謎樣用語，她指出對所有台灣的朋友表示感謝，「大大感謝你們所做的一切，請你們知道我永遠心懷感謝。」她說，我們知道全世界都是一起面對這個問題，因此非常感謝所有提供協助的人，雖然有時成功，有時遭遇失敗。何晶下一句寫道：「至於錯誤，也原諒啦！（And mistakes? Also forgiven, lah!）」與此同時，呃⋯⋯，呼籲大家停止在網路互相攻擊。「我們要打敗的是病毒」，而且必須不分彼此、不分國家與旗幟。

何晶的「錯誤」指的是什麼？並沒有說清楚，再度引發網友議論，有人因此在批踢踢上發文說「台派大勝利!何晶羞愧改文"感謝台灣"，可謂台派空前大勝利！謝謝每個出征的網友，讓新加坡看到台灣人不是塑膠做的，是玻璃做的」。

有網友回覆「終於向台灣道歉了」、「這樣就可以了，台灣人該停止了」、「Errrr最多算碎嘴而已吧？有人會覺得Errr是罵人的話嗎」、「沒差了，大家只會記得鵝夫人，不會記得後續」。

但也有網友認為「這沒啥好得意的，我反而覺得這很丟臉」、「感覺就是在酸 XD 只能說防疫太無聊沒事找事做啊」、「確實就是在偷酸阿XD」、「被迫感謝，蟑螂開心了，每次鬥爭都大勝^^」、「有夠丟臉，什麼時候我們捐口罩是為了別人的感謝」、「丟臉丟到國外都不知道，還在那沾沾自喜」、「覺青大勝利 綠共出征 寸草不生」、「以後誰還敢errr我們？ 怕了吧」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會回應相關議題時表示，他說，網路上許多討論「可以停了！」、「我也承認口罩禁運的時候，讓這兩條生產線不能生產，對新加坡造成困擾。」口罩部分陳時中說，朋友之間互相幫忙我們是很願意的，防疫期間互相幫忙，沒必要有太多情緒反應。

(中時電子報)