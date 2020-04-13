方大同久未現身公開場合，近期多待在香港居防疫，他趁這段時間在社群網站分享自己的私房料理，展現少為人知的精湛手藝，厲害的是，他還會製作最愛吃的冰淇淋，由於太過專業，歌迷開玩笑指他的好手藝足以刊登美食報導，標題寫著「方大同因疫情由歌手轉行廚子」，非常幽默。

方大同4年前來台出席活動曾秀廚藝，他當時將鬆餅煎到焦掉、當場「落漆」，經過這幾年，廚藝似乎精進不少，熱愛中式美食的方大同，三兩下功夫就能煮出一整桌料理；方大同的經紀人透露，他對美食要求的程度不雅於音樂，且講究食材天然，認為料理與做音樂的道理頗相似，每一個細節、調味都會影響最後成果。

防疫期間他幾乎不出門，經紀人擔心他待在家會不會無聊，有次打電話給他，沒想到方大同一接起電話就說「其實我現在很忙還要做三餐」，樂在其中。方大同原定3月7日在馬來西亞舉辦演唱會，受到疫情影響兩度公告延期，且開唱日未定，方大同發文向歌迷致歉：「安全第一，晚點才和大家見。」防疫期間他非常關心各地疫情，多次轉發公益歌曲為大家打氣，呼籲注意衛生安全，「盡量少出門，健康平安」。

方大同近期多待在家裡、盡量不出門。（翻攝方大同IG）

方大同自己做冰淇淋。（翻攝方大同IG）

(中時 )