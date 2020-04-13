「全熱交換器智慧監控」，強調能將室內空氣中的汙染物質藉由全熱交換器排出，降低細菌、病毒的繁殖速度。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府工務局日前正逢新冠肺炎疫情延燒，工務局3月底在市府大廳舉辦說明講座，吸引民眾爆滿詢問。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎疫情帶動民眾對於居家過濾空氣設備的需求，高市府工務局「智慧建築 - 智慧住宅南部展示區」引進新型全熱交換器智慧監控系統，可以即時偵測家中空氣品質，透過適度換氣、過濾，減緩病毒滋生。日前舉辦的說明講座，吸引民眾爆滿詢問。

工務局2018年10月於市府四維行政中心1樓推出「智慧建築 - 智慧住宅南部展示區」，模擬居家空間，展示數十種智慧生活科技。3月底新推出的「全熱交換器智慧監控」，強調能將室內空氣中的汙染物質藉由全熱交換器排出，降低細菌、病毒的繁殖速度。

該設備業者強調，一般民眾知道用空氣清淨機改善家中的空氣品質，但事實上改善室內空氣關鍵在人數及呼吸量。新的全熱交換器智慧監控系統，可以即時偵測、啟動設備過濾髒空氣，導入適量新鮮乾淨的空氣，可降低病菌及病毒的繁殖速度，對於防疫相當有助益。

為因應民眾家中不同的條件，業者提供吊頂式、窗型、移動式三種機型，民眾可依家中的通風、安裝條件選擇，再搭配「室內空氣品質智控儀」，便可即時偵測pm2.5、二氧化碳、甲醛、臭氧、揮發性有機物等多達12種有害氣體，就連黴菌數量也可即時監控。

工務局強調，自2014年起推動「高雄厝」計畫迄今，其中針對空汙應對處理、導入智慧生活科技兩大部分不遺餘力。「智慧建築 - 智慧住宅南部展示區」提供民眾與建築師、室內設計師面對面實際討論、規劃的場域，「動態展示區」未來將不斷更新，展示最新智慧居家科技。

(中時 )