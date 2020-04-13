金門縣地政局推出的土地複丈便民新措施。（縣府提供）

金門縣地政作業再升級，即日起推出「3快2免1服務，複丈成果得來速」，要讓民眾申辦土地複丈案件時，享受像吃快餐一樣的迅速、便捷。

縣地政局指出，這項落實楊鎮浯縣長施政透明、提升效率的優質願景，以達創新服務、簡政便民為目標的服務，做到1快：縮短排件時間。民眾申請土地鑑界、分割複丈排件時間由15日縮短至平均12日。2快：合併8小時完成。申請土地合併，該局採專案管制辦理時效，針對審查結果合於規定之案件，於八小時內完成複丈及登記作業，並發給土地權狀。3快：現場核發成果圖。土地鑑界申請案於完成實地測量、釘設界標後，如到場申請人及鄰地關係人均無異議，即由承辦測量人員現場核發成果圖。1免：鑑界免附權狀影本。為提倡簡政便民、省紙環保，針對鑑界複丈申請案免由申請人提出權狀影本，改由該局線上查詢土地登記資料逕行核對。2免：合併免附使用分區證明。申辦土地合併複丈免由申請人提出使用分區證明書，改由該局線上查詢土地分區資料逕行核對，免除申請人奔波申請使用分區證明書，並達到以網路取代馬路、流程簡化等實質效益。1服務：界標代購代運服務。為免除申請人運送土地界標之不便，該局提供土地界標代購及代運至土地現場服務，尤其是旅台鄉親透過跨縣市申請土地複丈時，可透過該局承辦測量人員確認土地界標應埋設數量及種類，再協助代購及代運土地界標，申請人於複丈當日只需直接前往土地現場，輕鬆又方便。

如有任何土地複丈問題，可洽詢地政局測量科，電話（082）321177轉分機63211。

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