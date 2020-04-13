台中市議員鄭功進，主動扮演起工程協調的媒介角色，親自監工。（台中市議員鄭功進服務處提供／陳世宗台中傳真）

延宕多時的大智路直通工程，日前終於在大智慧學苑全數所有權人的同意下正式開工，但一個多月的工期過去，民眾卻始終只聞樓梯響，不見工程動。在地方鄉親的引頸期盼，市議員鄭功進，主動扮演起工程協調的媒介角色，親自監工。13日看到重達250多噸的吊車進場，成功將兩台挖土機「騰空」吊掛到12樓頂，後續將逐層施工，預計六月底可完成整棟大樓的拆除工程。

鄭功進表示，拆除大智慧學苑的工程，可說是打通大智路的最後1哩路，很開心這次，終於能好好跟大智慧學苑的前主委攜手合作，共同排除自拆工程的障礙，而不再是劍拔弩張的抗議場景。為了提升台中火車站，高架化後的交通效益，同時真正貫通中區、東區的兩地隔閡，直通大智路是他無法逃避的責任。

鄭功進說，當初在打通大智路的都市計畫審查過程中，自己也多次勸說地主，應該優先尊重都審委員的專業，不應讓單純的私有財產權凌駕整體都市發展的公益價值，既然經過都審委員獨立審查的結果，是道路用地，就要好好協商積極面對，而不是一拖再拖，放任地方沒落。

鄭功進表示，直到今天看到挖土機，順利就定位，自己心中的大石也才真正放下，希望市府能儘早完成大智路的開闢，讓台中市民通行前後站不需要再多繞路。

林姓民眾也說，自己長這麼大，第一次看到重達20幾噸的挖土機，透過百噸吊車的操作，竟然能夠騰空懸掛到12樓的屋頂上，也算是開了眼界。如果真的能夠早日打通大智路，自己以後要搭客運北上南下也能更方便。

陳姓民眾指出，以前要到東協廣場唱歌，一定要多繞到台中路再繞回來，大家都很期待直通後的大智路，相信一定可以減少很多通行時間。

(中時 )