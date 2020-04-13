賴銘偉日前受邀前往桃園市僑愛國小「台灣獅鼓藝陣研習社」擔任指導老師，總教練賴莫利、助教賴銘晨則是他的父親與弟弟；父子三人重返鼓界操演，看到同學們喊賴爸爸教練、稱賴弟弟為老師時，兩人頗有成就感的樣子，讓賴銘偉特別感動；近來新冠肺炎疫情肆虐，父子教學時嚴格規定配戴口罩、保持安全距離等防疫措施，一點都不馬忽。

賴銘偉與家人主持的大溪鳳山寺廣澤宮，高密度人潮的活動年初已舉辦完畢，近期同樣配合防疫，落實進入宮廟前須量體溫等規定，日前更推出「解憂廣澤宮代抽靈籤線上服務」，讓信眾不必親自到現場也能請示心中疑難。對於疫情衝擊各行業、人人憂心，賴銘偉認為剛好藉此期間反省自身言行，「災難當前更應該謙遜勿爭，做好本分、共度艱難時刻」。

賴銘偉呼籲大家記取疫情教訓，珍惜周遭人事物等小幸福；他以自身經驗為例，分享自己20幾歲時，工作結束後就想跟著一群人聚在一起，「大多是吃飯喝茶打屁或出去玩，總覺得需要熱鬧的聲音，讓自己逃避現實世界的煩惱」，如今演出結束，他只想安靜地開車回家，「脫下一身裝備和背包，對我來說就是日常的小幸福」。

賴銘偉（左起）與爸爸及弟弟受邀前往國小指導獅鼓藝陣。（翻攝賴銘偉IG）

賴銘偉和爸爸、弟弟開心地與同學們合照。（翻攝賴銘偉IG）

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