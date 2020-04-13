新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，印尼累計確診人數已飆破4000例，造成至少373人死亡，當局為了防堵疫情擴散，呼籲民眾非必要禁止外出活動，不過仍有許多人無視防疫重要性，硬是要外出趴趴走。對此，就有義工團體出奇招，開始在晚上扮鬼嚇人，希望藉此讓民眾乖乖待在家中。

綜合外媒報導，這個有趣的現象出現在印尼中部爪哇省坎古（Canggu）一個僅有5000人的社區Sukoharjo，從4月開始，義工團體與警方合作，裝扮成當地著名傳說「婆娑鬼」，裹著白布在社區中殭屍跳，嚇唬民眾乖乖待在家中。沒想到此舉卻帶來反效果，吸引了更多人在晚上跑出門，只為看他們一眼。

對此，義工團體不再固定派出殭屍巡邏，改走游擊戰術，每週不定時出動殭屍勸導。負責這項計畫的工作人員表示，雖然扮鬼嚇人的措施還算有成效，不過仍有許多青少年無視規定，依然聚集在街道上玩樂，當地也有不少居民不願遵照政府的指示，只想要正常過生活，可見防疫觀念仍有待加強。

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(中時電子報)