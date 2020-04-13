北市教育局及惇敘工商13日簽署汽車產業鏈技職產學合作備忘錄，TOYOTA豐田捐贈市值200萬元的8台實習汽車，與1間汽車實習教室，提供學生實習與就業機會，台北市長柯文哲親自參加備忘錄簽署暨教學設備捐贈儀式。

柯文哲表示，產官學合作一直是教育局努力的目標，必須要花更多的力氣，在強化產學合作、提升專業技術、學生在學校學的技術與未來的職業上有效連結，讓學生在學技術與目前業界需求有效結合，技職教育才能更有效地運作。

柯文哲說，他曾經看過一個數字，臺灣有50萬人的失業人口，可是卻有80萬名的外勞，這表示臺灣目前面臨結構性失業，也就是說學校教出來的學生，並不是社會需要的。如何讓產學合一、學用合一，這是一個很重要的工作。

為因應新式車輛維修增加許多電子控制裝置，將使得維修複雜度增加，需具備汽車相關知識及儀器運用檢修技術。透過產學合作，提供學生在學期間實務學習機會，加強學生維修新型車輛之專業能力，增加職前競爭力及畢業後的就業機會。

TOYOTA表示，為延攬及加強孕育車輛銷售、維修技術及板金人才，TOYOTA於此次產學合作，提供包含旗下主力車輛與相關檢修設備作為教學設備，更進駐專業技師協助教學課程，建構完美產學攜手模式，未來TOYOTA亦將協助臺北市7所技術型高中汽車產業人才培育。

汽車科2年級學生孫新豪表示，開學前看到實習教室在裝修就很期待，之前實習測試車輛都是舊款，且遭學長們拆卸多次，這次有8台新車，讓他們實際上場操作，讓他覺得很感動。

教育局表示，大力推動產學合作縮短學用落差，是教育局的重點工作，鼓勵學校與企業辦理產學合作計畫，規劃創新、創業的特色課程，發展產學共構課程，合作培育符應產業需求的專業能力，藉由課程設計與引進業界專家協同教學，強化學生業界實習能力，提升技職教育正向能量。

(中時 )