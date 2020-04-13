強烈冷氣團南下，台南地區刮大風。正待拆除的原大潤發量販店台南安平店，13日下午疑因強風吹落鐵皮，恰巧砸中共乘騎機車的謝姓姊妹，導致一人嘴部流血，一人手部擦傷。消防局接獲報案後，將2女送醫救治，還好都沒有生命危險。

今天下午3點38分左右，謝姓姊妹共騎一輛機車行經健康二街、建平七街路口時，大潤發量販店台南安平店的鐵皮突然掉落，當場砸中2女，導致她們分別嘴部、手部受傷流血。台南市政府消防局救災救護中心接獲民眾報案後，立即調派永華消防分隊前往救護，並將2女送醫治療。

據工地工人表示，該工地原是大潤發量販店台南安平店，目前已停業正待拆除，由於風勢很大鐵皮才掉下來，剛好砸到共乘騎車女子，目前已將工地四周加強圍籬防範。

氣象局南區氣象中心指出，受到強烈冷氣團的影響，今天台南地區不僅氣溫偏低，風勢也很大，市區瞬間最大陣風達七級，請民眾出門在外多加小心。

(中時 )