社區大學等終身學習機構，再延一波開學，學員想念上課的日子，承辦單位嘆快撐不下去了。（美港西社區大學提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎球還燒不停，配合防疫需求，彰化縣社區大學、樂齡學習中心及成人教育班等，共74所終身學習機構，還要再延一波，最快也要5月4日才能復課，不只學員們想念上課的日子，承辦單位也「凍未條」，哀號撐不下，籲求也要有紓困計畫。

彰化縣7所社區大學、27所樂齡學習中心、新住民學習中心的策略聯盟涵蓋16個國中小、7個社區多元學習中心、2個多功能學習中心及15個成人教育班，琳瑯滿目的課程，吸引3萬多名學員，縣府3月3日宣布開學延緩到4月20日，眼見到期，防疫還在最後緊要關頭，又將再延緩一波。

學員無奈，乖乖在家「修身養性、閉關進修」，期待疫情快點過去，大家都平安，而承辦的單位，面對學員紛紛要取消報名，還得負擔場地租金等，幾乎吃不消了。

湖埔社大執行長林淑玲就表示沒學員就沒學費收入，但每個月經營成本在40萬元以上，費用只能社團法人彰化縣就業能力教育協會先代墊，但開學日一延再延。而企業、運輸、文藝團體等，政府都有紓困計畫，卻看不到怎麼幫助社大等終身學習機構度難關。

彰化縣政府教育處表示，終身學習機構學員來源多元，年齡層分布廣，課程多在室內，為讓學員能安心、放心學習，再次順延，讓學生學習更具保障。

教育處表示，教育部已經在研擬中，俟教育部研訂社區大學相關紓困辦法後，縣府將協助縣內各社區大學申請紓困補助經費，共同度過疫情危機。

(中時 )