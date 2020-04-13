儘管肺炎仍在擴散，但疫情有放緩跡象，同時美國聯準會（Fed）加碼逾2兆美元貸款計畫，淡化經濟數據和景氣前景疲弱擔憂，提振市場風險偏好回升，帶動全球股市反彈，近一周資金大舉流入美國股票型ETF。

統計過去一周整體股票ETF獲淨流入183.6億美元，主要流入美國股票型ETF有187.8億美元，全球股票ETF則淨流出19億美元，日本股票ETF淨流入33.8億美元，新興市場股票ETF淨流出14.8億美元，大陸股票ETF維持淨流出，但規模縮小為0.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，Fed會擴大救市規模及範圍，OPEC+達成減產協議，且近一周跡象顯示，部分地區疫情曲線開始出現平緩，多數國家封鎖禁令將於4月底至5月初到期，各國政府開始思考，如何在兼顧公共健康前提下，逐漸引導經濟重回常軌，考量肺炎疫苗最快要到明年才有機會量產，疫情仍有可能捲土重來，預期各國政府將以非常謹慎且漸進式方式，重啟經濟活動，預估U型復甦機率高於V型復甦。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，肺炎疫情對臨床試驗活動及融資活動造成影響，但影響可控，預期生技產業的營收將維持穩定。生技及製藥公司積極投入資源，進行新冠肺炎藥物及疫苗的開發，預期市場將認知到生技製藥產業的必要性，可望減輕規範藥物定價的風險，緩和過去四年一直困擾著產業的風險因子。現階段生技股的評價具吸引力，樂觀看待生技產業前景，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會。

(工商 )