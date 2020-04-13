人家說「第一憨幫人顧尪當小三」，到頭來名分什麼都沒有，人財兩失。南部地區一名女子與已婚上司人夫譜出婚外情，出雙入對進出賓館發生多次親密關係，但是這段不倫戀總歸有結束時，人夫不但向正宮「坦白」實情，還惱怒妻子，狀告小三通姦妨害家庭。

更讓「小三」難過情何以堪的是，還是被與她愛的天雷勾動地火的人夫出賣，這名人夫冒充自己老婆的身份，在LINE上向「小三」哭訴她「丈夫」生病快不行了，博取「小三」的關心，然後一步一步套出小三坦承兩人的婚外情及在外發生多次床上親密關係的實情證詞。

接著人夫為向老婆表示「真心悔改」，不但跟妻子坦白這段婚外情，還將他與「小三」征戰146次都老實詳述。

最後這段不倫戀法院作出判決，依照有進摩鐵次數認定相姦39罪，審酌「小三」充滿悔意，又是人夫先主動追求，因此依相姦共39罪判「小三」1年2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，可上訴。

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(中時電子報)