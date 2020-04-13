KKTV在台灣獨家播出的熱門韓綜《我獨自生活》，11日播出最新一集，戲劇女神孔曉振、鄭麗媛至好友孫淡妃家作客，為另一個好友林秀美慶生。而上周8日台灣最大盜版網站楓林網被查封，其他多個盜版網站也自主關站，使得合法正版平台流量呈現暴風式成長，KKTV觀察自家平台發現，單日流量漲幅超過105％，於週末上架更新的韓綜《我獨自生活》觀看人數因此成長3倍，一舉登上KKTV綜藝排行榜冠軍。

《我獨自生活》最新一集中，被好友暱稱為「孔長今」的孔曉振，為好友們下廚煮泡菜湯，雖然架勢十足，但煮出來的味道卻令好友皺起眉頭，直率的秀美更是毫不修飾的說：「好像吃了泡菜的小魚乾在洗澡的味道！」讓孔曉振語帶威脅的說：「你要說好吃才行！你再想一下，哪種更符合我形象？！」強硬規定答案的做法讓鄭麗媛與孫淡妃笑翻，孔曉振不甘示弱地跑進廚房找「味素」，果然成功讓泡菜湯升級成「大企業的味道」，大家稱讚的同時，她卻語出驚人地的說：「這個覺得累的時候可以泡水來喝！」讓好友與棚內來賓都笑到崩潰。

吃完味素加持的泡菜湯後四人開始玩起測謊遊戲，孔曉振在回答本人個性有一半是像《山茶花開時》裡的冬柏一樣可愛時被機器判定說謊，但為了維持孔可愛的形象，即使遭受電擊臉都皺成一團，也咬牙說著不痛，還說出「只要覺得不痛就沒事了」的神對應，更自招「成為孔可愛之後，好像一直都戴著面具」，綜藝感十足的表現，讓人捧腹，女神們的好友情也讓網友們羨慕不已。《我獨自生活》於KKTV每週六上架更新。

(中時 )