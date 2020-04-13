新冠肺炎衝擊，彰化縣通報資遣人數已經飆升到983人、放無薪假268人，彰縣府上個月辦理首場就業博覽會，吸引人潮滾滾，原定5月23日登場第二場因應防疫新規定

，將暫緩，但縣府8個就業服務台持續提供職缺媒合，並依徵才需求不定期辦理單一、小型徵才活動。

彰化縣勞工處表示，今年規劃辦理5場大型就業博覽會，惟為防範新冠肺炎疫情擴散，考量活動人潮擁擠，第二場先暫緩，除了運用八個就業服務台的臨櫃服務外，民眾在家也可以找工作，直接上彰化縣政府首頁的活動快訊、彰化就業通平台、台灣就業通、勞工處粉絲專頁查等詢。

這次疫情衝擊也讓資遣人數相較去年同季更高，不只餐飲、旅行社受創，企業也受全球鏈牽動，向勞工處通報無薪假共有268人。更有不少自家的小攤、小舖，無法在數字上反映。

縣府勞工處表示，為了讓民眾及事業單位清楚紓困方案及勞動權益，勞工處首頁設置「新冠肺炎勞動權益專區」。

經濟暨綠能發展處處表示，縣府適用經濟部函頒「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」推出「幸福圓夢貸款計畫」協助企業紓困，一年免利息、利息由縣府全額補貼，個人戶貸款100萬元、企業戶300萬元，不限產業別，只要是疫情造成營運衝擊均可。免收手續費，以單一窗口，簡化申請流程加快審核。

(中時 )