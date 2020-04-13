據界衛生組織(WHO)公布的資料，目前全世界共有70種新冠病毒疫苗正在研發之中，其中3種已經開始進行臨床試驗，其中2家為美國莫德納(Moderna)製藥公司與伊諾維(Inovio)製藥公司，另1家則為大陸解放軍事科學院軍事醫學研究院與康西諾公司合作研發。目前進度最快的是大陸康西諾公司，已於上周進入第2階段臨床實驗。

據陸媒報導，大陸康西諾公司與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作研發的新冠疫苗屬於腺病毒載體疫苗，從上個月開始的第1期臨床試驗已結束，目前目正啟動第2期試驗。預計第2期臨床試驗規模更大，試驗時間6個月。

此外，上周美國食品藥品監督管理局(FDA)亦宣布受理伊諾維公司提出的新冠病毒疫苗臨床試驗申請，此型疫苗是DNA疫苗，首批試驗結果預計於今年夏末公布，爭取2020年底實現量產。

報導說，莫德納公司也是在3月獲得了美國食品藥品監管部門批准，跳過了常規疫苗開發需要進行的多年動物實驗階段，快速進行人體臨床試驗。

WHO公布的檔案還指出，美國大型製藥公司輝瑞(Pfizer)製藥和法國製藥公司賽諾菲(Sanofi)合作開發的疫苗也加速進行，目前已經進入了人體臨床試驗之前的階段。

醫學與傳染病專家都表示，疫苗是控制新冠病毒的最有效方法，現在，世界上很多大大小小的製藥公司都開始了疫苗的研發。業界希望疫苗能於明年上市，但專家認為最快也大約需要18個月左右。

(中時電子報)