意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）SRK1001副邊同步整流控制器導入自我調整功能，可降低整體物料成本、最大程度縮減電路尺寸，並簡化電源轉接器、充電器、USB 電力傳輸插座和返馳式拓撲照明電源設計。

SRK1001採用延遲極低的快速傳導設計，並導入創新的自我調整關斷邏輯，可最大程度縮短同步整流MOSFET的傳導時間，將開關損耗降至最低水準，達到最高效率。有別於市面上其他控制器，SRK1001不需要外部補償電路，即可消除寄生電感效應。

同步整流在低負載時優勢不明顯，但SRK1001能確保轉換器具備出色的高效率表現。當MOSFET傳導週期達到時間最小設定值或偵測到原邊控制器進入高載模式時，SRK1001會自動進入低功耗模式，而靜態電流僅為160μA。

多功能性是SRK1001的另一項優勢，可用於準諧振（Quasi-Resonant，QR）轉換器，支援連續／不連續電流模式（CCM / DCM）固定頻率作業模式，最高可達300kHz。傳導和關斷後的消隱時間可以設定，防止雜訊而引起雜散行為，保障控制器的穩定性。

SRK1001支援 4.5V-32V的寬輸入電壓，適用於輸出電壓高達24V的應用，並能在CCM模式下使穩壓保持在最低2V輸出。N溝道同步整流MOSFET的驅動能力，最大sink 電流可達1A，最大source電流可達0.6A。

SRK1001控制器晶片提供了專用的禁用／同步腳位，用於關閉同步的MOSFET，並遠端觸發低功耗模式，或在CCM作業模式下同步MOSFET的關斷。晶片上還有一個漏極電壓檢測輸入腳位，能夠監測外部MOSFET的漏極－源極電壓，最高檢測電壓185V。

(工商 )