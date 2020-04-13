美國空軍正在測試新開發的機動式飛機攔截系統(mobile aircraft arresting system,MAAS)，並發布了一段測試影片，看到F-15戰機在降落時，放下機尾捕捉鉤，然後成功勾住地面攔截索而快速煞停。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國空軍第332遠征土木工程小組(332nd ECES

)的飛行員，在2020年4月8日測試了移動式飛機攔截系統，測試地點未公布，只說是「西南亞未公開地點」。

Mobile Aircraft Arresting System certification



Video by Senior Master Sgt. Ralph Branson pic.twitter.com/iMCuj5MBao — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 11, 2020

飛機攔截系統，可幫助戰鬥機降落在戰鬥受損而縮短的跑道，或者在跑道末端緊急停止飛機前進，以防止飛機衝出跑道而損壞，其原理與航空母艦上的攔截索相同，只是使用機率沒有海軍那麼頻繁。

該系統包括一條鋼纜，在跑道上延伸，並由兩個獨立的單元，固定在機場兩側。在起飛或降落時，一但發生機上緊急情況時，飛機尾鉤會落下，因此可以鉤住鋼纜。鋼纜造成的阻力，將飛機能在150~200公尺的短距離煞停。

美國空軍可能要在更多的海外小型基地，都安裝此類系統，使自己的軍事部署更為方便。

雖未公布測試地點，但提到位在西南亞，那麼可能就是印度洋的迪戈加西亞島(Diego Garcia) ，當地有英國的空軍基地。今年，美國B-2轟炸機曾造訪迪戈加西亞。

(中時電子報)