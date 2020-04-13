1名軍人前年2018年透過臉書認識一名15歲少女，他明知少女還未成年，第一次見面就在車上「震動」之後仍多次帶她至摩鐵嘿咻，還會要求她擺出各種猥褻動作，拍照上傳網路相簿供人觀覽。警方發現照片後循線追查，將張男送辦，法院依《妨害性自主罪》判張男有期徒刑2年10月。

周刊王報導，當時還是現役軍人的男子，2018年3、4月間透過臉書認識少女2人也相談甚歡，過了一兩個月，兩人相約在學校附近見面要去台北，就情不自禁在車內搖了起來，回程途中血氣方剛的軍人又忍不住，又再次在車上激戰少女。

接下來7月至9月間，軍人又陸續邀約少女出去玩在宜蘭、台北等處摩鐵發生性關係，每次他還會指使少女裸露身體擺出自慰、猥褻的動作，讓他以手機拍攝下來留存。2019年某日，少女的性愛照片被該名軍人上傳至某網路相簿平台，供不特定人觀覽。

警方發現少女的私密的照片在網上流傳，因此循線找到了這名軍人事情才曝光，警方到其住處搜索查扣HTC牌手機1支、情趣用品1套等物，將他送辦。

該名軍人坦承犯行，法官認為他明知少女仍未成年，前後與她發生關係4次，依《妨害性自主罪》以及《網際網路供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪》等，判處張男2年10月。

(中時電子報)