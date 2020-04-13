新冠肺炎疫情進入防疫重點期，為防不法業者趁「疫」興賭，且群聚易造成防疫破口，台北市警局針對隱藏在轄區治安死角的非法賭博場所，執行威力掃蕩、掃賭工作。中山分局日前連破德州撲克、象棋賭場，依賭博、社秩法等究辦。

中山分局日前接獲線報，轄內一處廢棄遊樂園內疑有公然聚眾賭博財物，布線埋伏多日，於9日深夜，在該處查緝象棋士九賭場。因該非法賭場隱藏在市府列管的管制廢棄遊樂園內，閘門上鎖，一般民眾無法進入，導致賭客心存僥倖，以為在協助防疫期間警察忙於勤務而不會查緝，故攀越管制措施闖入聚賭。

警方說，查緝到案的賭客與圍觀群眾等12名，也未遵守防疫規定戴上口罩、保持社交距離，近身「博」命尋樂，皆依違反刑法賭博罪移及侵入附連圍繞之土地移送北檢偵辦。

11日晚間，中山分局再持搜索票，在轄內某大樓地下室私人招待所，查獲不法德州撲克賭場，該非法賭場隱藏在地下室包廂內，用LINE群組及電話招攬賭客前往非法賭博。查緝到案的賭場許姓負責人及賭客等11人，依違反刑法賭博罪移送北檢偵辦及違反社會秩序維護法裁罰。

中山分局呼籲，不論防疫期間或是平日，絕不容許非法賭博行為，仍將持續強力執行「掃蕩賭博」工作，杜絕民眾賭博惡習及防堵因「賭」所衍生疫情。

(中時 )