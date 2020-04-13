新冠肺炎疫情近兩個多月來重創民生與服務業，全國商總理事長賴正鎰提出包括銀行貸款要免息、發放消費券、政府補貼弱勢勞工薪資達基本工資23,800萬元及今年減稅方案等3.0紓困方案，建議政府比照世界各國，編列佔比GDP至少2位數紓困預算，紓困方案3.0不只救企業，也要救勞工。

賴正鎰認為，新冠肺炎疫情導致國人各種消費幾乎停頓，企業營收大減虧損，部分企業金流軋不過來，幾乎宣布停業，勞工放無薪假人數每日增加，餐飲業營業損失超過80％、一般旅館營收較去年同期衰退75％、洗衣營業額減少5至7成、糕餅業銷售額減少85％以上、魚價下跌約20％，農產營收下降20％，連動影響漁產經營餐廳平均減少50％～70％營業額、航空貨物集散站3月份營業損失相較2月份損失增加5倍以上、攝影業3月營業衰退95%、廣告工程業至今營業損失30％～45％、不動產仲介業於2月解散近80家門店、寵物美容業於4月開始將陸續歇業或停業。

商總紓困方案3.0對各部會建議內容。（圖／商總）

賴正鎰表示，民眾不敢外出到餐廳用餐、停止看電影、搭客運，疫情重創各行各業，服務業苟延殘喘兩個多月來，政府提出的2.0紓困方案，雖由600億元加碼到1兆500億元，但其中7,000億元為央行、公營銀行貸款額度，真正用於紓困僅佔今年GDP 1.8％，相較世界各國編列紓困預算佔比GDP都是2位數，救命力道明顯不足。

賴正鎰舉香港為例，其紓困措施規模佔香港GDP 10％，比例接近美國、新加坡，另外，香港企業在不裁員前提下，政府補貼5成工資，紐西蘭則補貼7成薪資，為期6個月、荷蘭政府提出3個月免繳稅、新加坡編列紓困預算中，有6成用於協助企業薪資補貼、發放現金等，紓困規模佔GDP 12％。

商總提出建議，財政部去年相關稅賦緩徵，今年免徵或減徵，如營所稅降至17％～15％；房地承租戶免繳房屋稅、地價稅，或稅務減免50％並回饋租戶，由主管機關直接補貼租金；參照美國FED直接補助企業融資，政府宣佈銀行免責，由中央銀行及信保基金擔保，給予企業融資及利息補貼，解決核貸率過低問題。

建議經濟部能就水電瓦斯費用減半補貼；建議個人年所得100萬以下者，盡快發放消費券5,000元，有效刺激消費。交通部就貨運運輸三業比照遊覽車減徵50%汽車燃料；貨運運輸三業比照遊覽車、計程車職業駕駛員補貼每月1萬元。勞動部方面，參照各國薪資補貼，至少補貼企業勞工基本工資23,800元，給予基本生活所需，勞保部分也就勞工個人負擔部分予以補貼。

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(中時電子報)