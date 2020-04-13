南極上空臭氧層破洞長期以來備受各界關注，科學家近期發現，北極上空臭氧層也罕見出現破洞。根據英國「衛報」（The Guardian）報導，由歐盟（EU）資助的哥白尼大氣監控機構（Copernicus Atmosphere Monitoring Service），過去幾天，從太空和地面都追蹤到這個在北極上空目前最大的破洞，但除非它往南移動，否則不會危及人類。

哥白尼大氣監控機構主任波丘（Vincent-Henri Peuch）表示：「這個洞在地球物理學上算是相當罕見」。上次觀察到類似情況時，是在2011年春季，根據歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）也指出，在過去1個月，北極上空臭氧層的破洞卻異常擴大。ESA指出，儘管北極的臭氧層破洞異常的大，但是南極臭氧層破洞卻正在縮小，儘管已經縮小，但這個破洞還是有2500萬平方公里，北極破洞目前還不到100萬平方公里。

波丘表示，從近期的監測數據得知，北極上空發生異常變動因子，這些因子使得臭氧層加速消耗，在化學反應的過程中，北極氣溫變得比平常更低，進而催化臭氧層的破壞，但是除非這個洞向南移動，否則不會對人類造成任何危險；若是它靠近人口稠密地區，大量紫外線就能透過臭氧層破洞直接照射在生物體上。

北極上空的臭氧層近日出現罕見破洞，科學家說除非它往南移動，否則不會危及人類。（圖／哥白尼大氣監控機構）

受到新冠肺炎影響，大陸和歐美多個國家陸續實施封城，並造成了人類史上最大的停工潮，地球的空氣汙染明顯減少，全球多處封城大幅減少了空氣汙染以及溫室氣體排放，不過這個洞和疫情導致的封城無關。

ESA認為，儘管臭氧層破洞的增加和極端氣候有關，但是現在就斷言如果氣候變遷的現象不受抑制，將造成北極臭氧層的持續惡化，還言之過早。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)