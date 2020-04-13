北市公共自行車YouBike2.0的1月15日於公館地區推動試辦，營運即將滿3個月，累積租借次數已近50萬車次，使用人數逾6萬人，平均每車每日周轉率約10次以上，預於試辦期滿自109年4月16日起繼續提供服務，費率則調整比照YouBike1.0採前30分鐘收費5元。

北市交通局表示，為推動公共自行車租賃系統升級，降低租賃站設置限制，YouBike2.0採車機及輕樁設計，跳脫以往框架，致無法與既有YouBike1.0設備相互借還，為實測民眾對YouBike2.0計畫接受程度與使用評價，自1月15日起於公館地區及臺大校園內試辦。因應YouBike2.0場站廣而密設置，讓民眾使用更方便，提升使用意願，且試辦期間針對民眾反映設備問題均立即處理改善，整體服務滿意度達91％。

交通局指出，北市公共自行車升級計畫將依據YouBike2.0試辦成果進行審查，為利YouBike2.0試辦計畫範圍內民眾繼續使用，將持續提供服務。

YouBike2.0試辦啟動日起3個月內提供租借前30分鐘騎乘收費2元之優惠，自4月16日起將比照既有公共自行車費率，以30分鐘為單位，採累進費率制，第1個30分鐘優惠使用收費5元，搭配公車捷運轉乘優惠及公共運輸定期票，可享第1個30分鐘免費。

交通局提醒，私人機車及自行車請勿停放於站區範圍內，以避免影響使用者體驗及使用，公共自行車使用者亦請依規定停放，共同維護公共自行車使用秩序。 -

(中時 )