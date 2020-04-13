縣衛生局將自4月16日至29日止，在5鄉鎮衛生所及10家藥局實施兒童口罩分流販售作業，並再向中央爭取增加配送量，以滿足鄉親的需求。（縣府提供）

縣府呼籲鄉親若家裡尚有多餘兒童口罩可用，應先禮讓其他有急需者。（縣府提供）

金門地區的兒童口罩短缺，連日來出現民眾排隊搶購，仍一罩難求的情況。縣衛生局將自4月16日至29日止，在5鄉鎮衛生所及10家藥局實施兒童口罩分流販售作業，並再向中央爭取增加配送量，以滿足鄉親的需求。

縣衛生局因應措施如下：(一)4月16日起至22日止，兒童口罩限持有兒童健保卡者才能購買。(二)4月23日起至29日止，成人（小臉）得持健保卡購買兒童口罩。

該局說明，4月9日口罩實名新制實施後，金門縣口罩販售據點因未增加兒童口罩配量，又未限制單雙號購買，加上前一週部分家長緩購，因此這2天每個販售點都大排長龍，很快被搶購一空，引來許多民怨。

縣衛生局及縣藥師公會在4月7日即向衛福部爭取增加兒童口罩配額，但中央以金門4月第1周的兒童口罩每日販售餘量多而拒絕。該局多次反映溝通後，中央昨同意自4月16日起倍增金門縣兒童口罩供應量，每周每家販售點由原來的1200片增為2400片，倍增後每輪（14天）15家共可提供7200人。

縣衛生局評估，全縣公私立幼兒生人數2180人，國小1~6年級學生3770人，共計5950人。目前是每2周買1次，每次限10片，兒童口罩涵蓋率將達到121％（7200人／5950人）。

至於地區民眾一再反映兒童口罩發放量不足的問題，該局也說明，統計4月9日至12日各衛生所及藥局口罩販售，每家約有10~60％是以成人健保卡購買兒童口罩，導致現階段地區兒童口罩出現短缺。

縣府表示，日後將視全縣兒童口罩銷售狀況，適時向中央爭取增加配送量，以符合鄉親需求，也希望鄉親在新制1輪有14天的情況下，若家裡尚有多餘兒童口罩可用，應先禮讓其他有急需者。

(中時 )