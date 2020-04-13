YouTuber阿滴與設計師聶永真等人發起募款，想要在紐約時報登「台灣人寫給世界的一封信」的全版廣告，但近日卻遭不少人攻擊。一名女網友就在Dcard上指出，「台灣人真的不要再自嗨了，這錢花得太可惜了」。

這名女網友在Dcard以「公開信真的沒必要」為題撰文，她表示，針對在紐約刊登公開信這件事情上來說，大家捐款錢前真的三思過這件事情很值得嗎？這錢花得太可惜了。

女網友說明，首先，美國人只在乎自己國內的防疫，自己都顧不好了，誰還管別人？國外主流媒體真沒有任何譚德塞對台灣這段言論的報導，身邊沒有任何台灣人有注意到這件事，沒有外國人因而改變對台灣的看法。

女網友補充，這件事情真的非常容易得到反效果，如果弄不好，反而在國際上觀感很差，她直言，「我真心不懂，台灣人為什麼要因為一點點國外的言論，就要大肆報導大作文章，著急著想要回應什麼，甚至投入那麼大的資金」。

女網友也認為，更實際的行動就是壯大自己，未來要強到別人再也無法忽視我們，不然我們說什麼都不會有人聽。而花錢在別人地盤上說一些根本沒人當一回事的話，她認為，那些錢拿來投入台灣防疫工作，確保醫療人員有足夠醫療物資會更有意義。

底下有不少網友就認為這言論有道理，「就跟我們完全無法分辨非洲那些國家一樣，到底who cares」。但部份的人則認為，「阿滴單純想在國際性的媒體讓全世界關注台灣遭受不公平的待遇吧，什麼事都考慮別人想不想那都不要做了吧」。

(中時電子報)