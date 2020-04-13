新北市中和分局陳姓員警日前攔查無照駕車少年時，因出腳踹頭，引發各界討論；因此案涉及非告訴乃論的利用職務上機會傷害罪嫌，新北地檢署今日已請警方提供相關事證，分案調查。

16歲鄭姓少年7日晚間11時許無照開車，載著友人企圖闖過臨檢站，差點撞傷員警，警方立刻反擊，將少年們壓制在地，過程中踹了少年頭部，遭民眾PO網，在網路引發正反兩方論戰。

中和分局為了將爭議釐清，已於今日將事件的相關物證、資料送交新北地檢署，分案調查。

(中時 )