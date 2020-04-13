踹頭警案引網路論戰 新北地檢署將分案調查 20:192020/04/13 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和警方踹頭案引發網路論戰，目前警方已將相關事證送交新北地檢署，分案調查。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和分局陳姓員警日前攔查無照駕車少年時，因出腳踹頭，引發各界討論；因此案涉及非告訴乃論的利用職務上機會傷害罪嫌，新北地檢署今日已請警方提供相關事證，分案調查。 16歲鄭姓少年7日晚間11時許無照開車，載著友人企圖闖過臨檢站，差點撞傷員警，警方立刻反擊，將少年們壓制在地，過程中踹了少年頭部，遭民眾PO網，在網路引發正反兩方論戰。 中和分局為了將爭議釐清，已於今日將事件的相關物證、資料送交新北地檢署，分案調查。 (中時 ) #少年 #新北 #調查 #地檢署 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇巧慧帶領新北 持續力拚建設 04:102020/04/09 投資理財 營造業缺工缺料 新北延長建照2年 04:102020/04/09 地方新聞 全民撕小廣告 新北祭萬元摸彩 04:102020/04/09 地方新聞 市場拚防疫 新北攤商強制戴罩 04:102020/04/09 地方新聞 新北管控風景區人潮 強行進入罰5000元 09:562020/04/09 生活 新北攤商未戴口罩開罰 北市：處罰不是目的 11:002020/04/09 生活 北市酒店女公關確診 侯友宜：新北沒酒店 11:462020/04/09 政治 結合大數據分析及DNA鑑定 新北警協尋身分不明人口 12:512020/04/09 社會 搭公車戴口罩實施7天 新北695人勸離、7案報警處理 13:002020/04/10 社會 空軍士官蔡學良案重啟調查 蔡母：希望釐清傷口槍枝 13:432020/04/10 社會 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 藝人孫協志突然現身北檢 親自控告他侵占 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 第一次見面就忍不住車震 少女失身還被「圍觀」 - 社會 男大生逞一時之快 超商硬要少女「吞蕉」後GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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