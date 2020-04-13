錄音師李百文（右）到台中第六市場，錄製炸物的聲音。（勤美文創提供）

台中第六市場「聲菜計畫」邀請聲音藝術家鄭琬蒨（右），帶小朋友聽市場裡的聲音，並試著透過畫筆畫下聽見的聲音。（勤美文創提供）

錄音師李百文（左）到台中福平市場，錄製菜市場裡刮魚鱗「唰唰唰」的聲音。（勤美文創提供）

當大多數人待在家中防疫，街上變得冷清，傳統市場的嘈雜聲音，更顯得珍貴無比。台中第六市場近期邀請錄音師李百文與聲音藝術家鄭琬蒨等人，參與「聲菜計畫」，錄製市場裡吃麵、炸雞、打蛋、煮咖啡等聲響，還有傳統市場裡肉販磨刀、魚販刮魚鱗、收銀機開關聲、顧客和店家議價等聲音，為時代留下記錄

李百文表示，由於從小家中在傳統市場賣水果，她對市場的聲音，特別有情感，她觀察，傳統市場充滿人與人的互動，有人情味的聲音，「如果你手上提的東西太多，可先寄放在熟悉的攤子，錢帶不夠，可以下次再給，老闆甚至會直接打折、去零頭，還有買菜送蔥、買蔥送豬肉，只要有交情，什麼都可以送，很多討價還價的議價空間，這些都是很有溫度的聲音。」

李百文觀察，除了叫賣聲、招呼聲，各攤販的工作聲，更是傳統市場的特色聲音，「像是魚販刮魚鱗、賣豬肉老闆磨刀、賣雞肉老闆熟練地讓雞腿肉和骨頭分離、削甘蔗等聲音，在機械作業出現後，都是越來越少有機會聽見的聲音，還有傳統磅秤、傳統收銀機的開關聲，雖然很微小，容易被忽略，卻是時代的記憶。」

記錄傳統市場，李百文同樣記錄現代化、位於室內區域的第六市場，李百文表示，她錄製了炸雞、泡咖啡、煮麵川燙、打蛋、烤蛋糕等聲響，「聲音雖然看不見，但藉由聲音，聽見的人會有自己的想像力，能刺激味覺、嗅覺，像是聞到香味，或是口中出現食物口感的感覺。」

「聲菜計畫」另一名成員鄭琬蒨，則是帶小朋友聆聽市場的聲音，並透過畫筆畫下來，她表示，「有個小朋友，聽見切洋蔥的聲音，順著節奏，拿筆在紙上點下很多頓點，表現他聽到聲音的感覺，很有想像力。」

此外，鄭琬蒨拿著在市場取得的蔬果、鍋碗瓢盆等，模擬不同的聲響給小朋友聽，「像是芹菜折斷的聲音，有骨折聲的感覺，兩個湯匙交疊在一起，碰撞出來的金屬聲，就像秒針、分針走動的聲音，或是兩個碗，倒蓋過來，在沙上可模擬出如同馬蹄的聲音。」讓小朋友感受聲音可以聆聽，同樣可以透過想像力，自己模擬和製作。

(中時 )