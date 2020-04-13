外界關注台灣即將迎戰社區感染，但衛福部長陳時中今天表示，台灣在社區傳播可能幾乎是沒有，再下去測也是這樣。

陳時中下午出席行政院紓困振興記者會，世界上有四國義、西、法、英 這些國家新冠肺炎致死率偏高，主要是因為高醫療量能不足以擔負這麼多病人。為避免醫療崩解，就是要確診病人要少，透過檢測切斷社區傳播鏈很重要，運用可靠的檢測能力及精準度進行。

他表示，要預防新冠肺炎最好是要有疫苗，但疫苗還要一點時間，因為 不能求快，疫苗是要大量要施打，安全性高於一切。而在疫苗出現之前，怎樣用檢測把傳播鏈切斷，有人問台灣為何不普篩，事實上，台灣一天檢驗到1600人到1700人。這星期已篩檢1萬人，有人說可弄多一點，但在切斷傳播鏈時，台灣一定要有餘裕， 不能把自己逼到危檢的那條線，若超過會崩解掉。

陳時中並說，若檢驗能更快速，專一性很好範圍就可更大，可是以台灣的需要量而言，檢測現在不是最需要的，台灣在社區傳播的可能幾乎是沒有，再下去測也是這樣，台灣每百萬人檢測約2000人， 而每百萬人只確診16人， 顯示台灣的檢驗很精準，雖然檢驗率低，但確診率也低。

(中時 )