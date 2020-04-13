台大醫學院教授黃韻如(翻攝台大公衛學院直播／簡立欣台北傳真)

「學霸也有不為人知辛酸史！」在新加坡住了十幾年的台大醫學系教授黃韻如表示，此次新加坡成為國際間的防疫模範生，大家看得到星國政府超前部署的成績，但事實上星國政府也做了許多亡羊補牢的工作，例如該國長者聚會、境外移工等一度成為新加坡防疫破口，最近一個月確診數從100飆到1000。她表示新加坡教給台灣的一課就是：我們沒有鬆懈的理由，防疫還是需要靠全民動員。

黃韻如表示，新加坡外交部長維文醫師此前受訪表示，新冠肺炎是對每個國家的醫療品質、治理標準和社會資本嚴格考驗，「這3項如果有任何一個弱化，就會毫不留情暴露出來。」新加坡前2項做得非常好，政府自從SARS之後就一直為大流行傳染病做準備，加強了傳染病監視和防堵演習，還建立了國家傳染病中心。

新加坡早在1月2日就針對來自武漢且有症狀的旅客提升警戒，1月23日武漢封城，新加坡組成的跨部會10人小組同一天開始運作。醫療品質方面，新加坡採取嚴格的隔離、檢測、疫調、治療，每日檢測量能2900個，跟台灣一樣用PCR症狀檢測，檢測試劑由國家隊研發，共10家醫院可以檢測。

不過新加坡最強的還是衛生部的疫調小組，他們會和犯罪偵察小組合作，找出沒有辦法聯繫的接觸者，現在包括國軍1300人也加入疫調人力。此外新加坡政府也開發出一個記載接觸史的APP，鼓勵大家下載。

但新加坡3月時面對歐美傳入和本土病例夾攻，確診案例1個月內從100跳到1000個，主要缺口竟是民眾防疫意識不足。即使政府多次道德勸說「公民要善盡個人責任」，但仍有一部分人身體不舒服還是去上班或是聚會，而傳出本土病例。之後新加坡開始管制社交距離，4月7日新加坡開始阻斷措施，要求人們盡可能待在家裡；但是民眾似乎很難理解個人角色的重要性，甚至大賣場內部開始管制排隊距離時，外面還是大排長龍。

另外新加坡有很多白領外籍勞工，包括基層或白領。3月18日馬來西亞封關，前一天有大量的人要擠到新加坡，新加坡政府不得不補助大馬籍勞工住宿。另一個弱勢族群是南亞國家外勞。2月初已經出現小型社區感染，政府總動員之下仍成為漏網之魚。政府只好動員軍警去移工宿舍，積極篩檢並區分感染者和健康者。黃韻如表示，新加坡過去3個月有超前部署，但也有許多時候是亡羊補牢，新加坡經驗告訴我們，台灣沒有鬆懈的理由，還是需要全民防疫。

(旺報 )