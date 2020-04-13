民視八點檔《多情城市》提倡防疫正確觀念，由劇中有醫師背景的翁家明搶頭香來呼籲大家，翁家明表示現在的「枯一蘇」是大家療癒的來源，加上防疫期間，大家都會看電視，要把正確觀念傳播出去。
翁家明表示，除了在前幾次戲劇中有密閉空間戴口罩以外，近期更是加碼，大秀洗手舞，讓翁家明笑說自己好像被開起搞笑開關，還會主動加詞惹得對手演員哈哈大笑。翁家明說看到美術組用心打造的道具，就盡演員本份發揮，看到旁人笑翻，自己也很有成就感。
熱愛爬山的翁家明，笑說自己宛如得到「山癌」，停止爬山就會全身不對勁，他透露爬山是他拍戲恢復體力的來源，所以有空檔就會上山運動。只是在這段期間，自己登山裝備也增加了口罩、酒精以及乾洗手乳。翁家明表示可以正常生活，但防疫心態不能鬆懈。
在劇中搞笑演出「枯一蘇」的翁家明，表示啟發他搞笑一面的是徐進良導演，當時演出陳美鳳主演《台灣阿足》的另一伴，就是皮皮的非常好笑，翁家明說導演曾說過「你可以演有文化的流氓」，接下來《台灣演義》以及《風水世家》也是演出不正經的浪蕩子，而這三部戲主角身邊的女人都是陳美鳳，讓他記憶深刻。
(中時 )
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