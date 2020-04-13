女神林心如對自己個部位都很有自信。（公關照片）

出道20年的林心如，擁有令人稱羨的工作及家庭生活，飾演高中生也零違和的凍齡外表，更讓人不敢相信年齡已是4字頭！身兼製作人、演員、媽媽、老婆等多重身份的斜槓人生中，林心如說：「我最享受的角色就是『林心如』！」被問及最喜歡自己外表哪一個部位時，她充滿自信地說「全部」！自信的關鍵正是因為她從容儲值自己的美麗青春，並且不斷在生活及工作努力，而成就了現在的林心如！

林心如2016年甜嫁男星霍建華，婚後生下寶貝女兒「小海豚」，生活低調鮮少公開私生活，日前外出聚會照片，不難看出夫妻恩愛、家庭生活幸福美滿。「沒有不勞而獲的事！」現在的幸福與美好都是來自過往的努力，林心如透露，維持感情關鍵就是不停投資自己，想得到多少就必須付出多少。肌膚的保養也是相同的。

老公、小孩是她強而有力的後盾，不管在外面遇到困難或覺得累了倦了，回到家就像找回了原動力，外地工作時，只要收到「小海豚」的打氣影片，說一聲：「Fighting！」她就瞬間充滿元氣，覺得一天的辛苦努力都值得了。生完小孩後，她曾怕胖，也遇到擔心皮膚能否恢復緊實的困擾，後來藉由鳳凰電波療程幫助維持肚子及手臂、腿及屁股等部位加強緊實。這也是擁有逆齡外表的她，首度大方公開自己凍齡保養的秘密！

林心如說，30歲是一個女人最好的時光，保持女生的青春樣貌，也有著女人的智慧與成熟，如今已逾四字頭，還好自己懂得預先把青春儲存起來，在鏡頭前能呈現最完美的狀態。她自信宣示，不同世代都有獨特的自信與光采，保持在自己最喜歡的狀態，更不斷地進步並且「一直美下去！」。

(中時 )