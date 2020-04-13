21歲林姓男子深夜到連鎖雞排店買炸物，卻為了不付錢、吃霸王餐演戲演足，將受害店家騙得一愣一愣。（摘自臉書「員林人大小事」／謝瓊雲彰化傳真）

員林白吃哥橫行員林市各商圈吃霸王餐近一年，受害店家貼文釣出許多同樣被騙過的受害者留言。（摘自臉書「員林人大小事」／謝瓊雲彰化傳真）

員林白吃哥橫行員林市各商圈吃霸王餐近一年，受害店家貼文釣出許多同樣被騙過的受害者留言。員林派出所員警賴志騰發現不法，主動留言聯繫受害者積極偵辦。（摘自臉書「員林人大小事」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣21歲林姓男子，是員林市惡名昭彰的「白吃哥」，經常四處吃霸王餐，受害店家無數！員林分局員林派出所員警賴志騰和黃駿勝去年主動在臉書發現受害店家貼文，從數百則留言中過濾出10多名受害人，一一聯繫、請到警局報案製作筆錄，才終於將令親友與業者眾人頭痛的問題人物繩之以法。

去年9月16日，員林市華成市場連鎖雞排店的張姓業者貼文指控，指林男第1次來買時，騙說「上次」買的雞排沒炸熟，讓他沒多想補炸1塊還奉送1份魷魚幫作補償，張姓業者追問何時，林男回稱前兩天，還說很常來買，業者心中卻納悶完全沒印象；前晚深夜二度來點了120元，林男開始唱作俱佳演戲，先打電話叫朋友拿錢來，等了半小時又說等不下去，林男要自己回家拿，只要10分鐘，就此帶著雞排離開沒回來。

張男呼籲小吃同業小心此人，別再受騙，沒想到貼文一出竟引來逾千人關注按讚，並有400多則留言，不少受害店家也紛紛留言回應受害經過，還有網友說林男「看來好手好腳、年紀也不大，倒是吃的胖胖的」，也有人說他從以前就很有名，很會裝熟、在大員林地區很多行業工作但都做不久，或是直接消失讓主管找不到人。眾人才驚覺林男根本慣犯，不只吃遍整個大員林地區，騙吃騙喝甚至還騙工作。

案件驚動員林派出所員警，賴志騰和黃駿勝2人主動該則貼文留言與受害店家聯繫，希望有業者願意出面報案才能進行偵辦；黃駿勝說，經過一一電話聯繫後，約有10人願意到警所來做筆錄報案，警方再透過被害者提供的線索、影像，循線找到吃霸王餐的林姓男子，林男坦承犯行，也帶著警方去他行騙的店家，全案偵破，依詐欺罪嫌遭彰化檢方聲請簡易判決處刑。

員林派出所長蔡文淦說，這類騙吃騙喝吃霸王餐的案件很多，加上交易金額並不高，多是銅板價或百餘元，很多小吃業者忙於做生意，以和為貴不願計較，賴、黃兩人在社群發現犯罪事實後，主動出擊、積極偵辦，把數個受害人聯合起來，迅速成案將犯嫌函送，阻止林男繼續投機施詐、不勞而獲，值得肯定。

(中時 )