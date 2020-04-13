「貓霖幫」幫主江宗霖去年9月在住家前遭行刑式開槍轟頭身亡，行凶的29歲和26歲的林姓凶嫌不但連開3槍、槍槍瞄準要害，見江中彈還持槍托猛砸頭10餘下，桃園地院認為2人還年輕、自小父母離異，13日宣判，依殺人、攜帶凶器強盜未遂罪判2惡煞無期徒刑、褫奪公權終身。

29歲林嫌和26歲林嫌去年2月分赴大陸昆明與當地友人經營事業，卻和48歲「貓霖幫」幫主江宗霖發生財務糾紛、心生不滿，透過管道得知江適逢母喪，認有機可趁，去年8月30日晚間，由大陸昆明前往香港再搭機入境台灣，隔天一早先到江家住處勘查地形，並冒用身分入住龍潭區的摩鐵伺機行動。

江宗霖母親3日舉辦完告別式，林姓雙煞分穿雨衣和戴口罩，4日朝欲外出理髮的江男開槍，還以手槍握柄猛力重擊江頭部10餘次，導致江倒臥血泊中送醫不治，江的侄子也遭波及受皮肉傷，2嫌一度持槍在路邊隨機搶車，失敗後狂奔逃走，分別在桃園機場和屏東恆春落網。

2惡煞坦承犯行，但數度強調是江男邀約投資，收了錢卻失聯，他們是在「教訓」江男。

桃園地院法官斥2惡煞在光天化日之下行凶，近距離開3槍、槍槍擊中要害，如行刑式槍擊，江倒地後還持續以槍托攻擊頭部，視人命如草芥、目無法紀，也讓江死前產生極大恐懼，手法凶殘，案發前還勘查地形埋伏下手，顯見有預謀且計畫縝密，認為資金糾紛應該循法律途徑。

法官考量2人年紀輕都未滿30歲，沒有重大前科，與慣犯不同，且2人自小父母離異，擔任賭場服務生或開餐廳，沒有處以極刑的必要，長期矯正仍可重回社會，審結依共同犯殺人罪、攜帶凶器強盜未遂等罪，判處2人無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時 )