台視、八大原創戲劇《覆活》持續熱播，男主角邱勝翊（王子）14日滿31歲，去年此時劇組正在拍攝，本來想給他驚喜卻失敗，今年八大電視特別聯繫曾沛慈擔任神秘嘉賓，策劃送給壽星驚喜，當場讓邱勝翊驚嚇得從椅子上彈跳起來，不敢置信：「太surprise！」曾沛慈笑說，「任務達成！我就是要看他傻眼。」

這回工作人員特地準備印有好友臉的照片面具，包括曾之喬、郭書瑤及曾沛慈等，而曾沛慈本人戴著自己面具現身，邱勝翊以為是工作人員假扮，沒想到面具一拿下，讓邱勝翊超驚訝，笑說當天下午還跟曾沛慈傳訊息討論《覆活》，原想邀她參與《覆活》直播，沒想到直接出現在他面前。曾沛慈笑說，原本工作人員提議要抹奶油在壽星臉上，讓她遲疑了一下，最後抹在邱勝翊的鼻尖，「感覺很像雪寶！」

台視八大《覆活》曾沛慈戴著自己面具現身，邱勝翊誤為工作人員。（八大提供）

曾沛慈驚喜現身，壽星邱勝翊驚嚇傻眼，旁為任容萱。（八大提供）

曾沛慈說到，「我去年發專輯時，王子就買了20張，以我的個性，是會一生報答他，但今天額度就用完了。」曾沛慈意外突襲直播現場，除引起主要演員驚聲連連外，網友也紛紛送上祝福留言，不少人更驚喜《終極三國》的孫尚香和貂蟬合體了！曾沛慈與任容萱因《終極》結緣，距離上次合作睽違10年之久，難得在公開場合再度聚首。

任容萱說：「我們兩人很久沒有在公開場合碰面，我都有在關注沛慈，她一口就答應來慶生，時間還這麼晚，真的很感動。」邱勝翊則跳出來爆料：「她們之間的問候是靠我。」另貼心的吳岳擎更特別手做生日卡片送給邱勝翊，對此曾沛慈開玩笑抱怨他們也有一起合作，他卻從來沒這麼做，大家趕緊緩頰：「為了避嫌啦。」邱勝翊收到手做卡片開心笑說，本來想要載吳岳擎來直播被婉拒，原來他在趕工製作卡片。

台視八大《覆活》曾沛慈驚喜現身，提前為好友邱勝翊慶生，左起為姚以緹、曾沛慈、邱勝翊、任容萱、吳岳擎。（八大提供）

台視八大《覆活》好友群聚為邱勝翊提前慶生，左起為吳岳擎、姚以緹、曾沛慈、邱勝翊、任容萱。（八大提供）

邱勝翊當晚在直播現場也許了生日願望，第一個希望疫情可以趕快結束，「覆活」收視長紅～第二個放在心裡默許、第三個願望則給了曾沛慈。曾沛慈接續期許「覆活」一定要收視長紅，「然後希望男主角王子邱勝翊可以有很大的突破，例如可以讓大家在他臉上抹奶油！」

(中時 )