12日才以3連勝之姿結束超級籃球聯賽(SBL)第17季賽程的高雄九太，馬上在13日下午就把全體隊職員找進公司進行「二對一」面談，最後做出4名球員離隊、3名球員與教練團減薪1成決定，接著全隊休兵到4月底，5月1日重新開訓。

根據九太官方的說法，被球隊釋出是「Polo」周暐宸，李愷諺、李家瑞兩人則是自願離隊，柯旻豪沒被續約，至於遭到減薪1成的3名球員名單並未公布，先前原本一度傳出全隊都將減薪1成，畢竟九太只拿墊底成績，後來縮減到3人。

扣除下半季就已提前離隊的羅傑與鍾嘉衡，九太目前剩下于煥亞、蘇奕晉、陳懷安、李盈鋒、張家榮、陳文宏、陳冠毅、勤明慶、吳怡斌及余純安等10名球員，這些球員也在13日完成續約動作，晚間進行球隊聚餐後，將放假到4月30日。

九太的球員空缺，除了從選秀會上挑選大專新秀(如果SBL繼續存在，九太將擁狀元籤)，或是從其他球隊物色好手加盟，只是SBL第17季都還沒開始打季後賽(年度挑戰賽14日開打)，九太已經提前做好下季準備，動作未免也太快了！

(中時 )