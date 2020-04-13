據俄羅斯衛星通訊社13日報導，俄羅斯防疫指揮部通報稱，全國新冠病毒感染確診病例一日之內新增2558例，累計增至18328例。目前，俄國確診數名列全球第15位。

通報指出，「俄羅斯COVID-19新冠病毒感染確診病例一日之內新增2558例，累計增至18328例，波及82個地區。」

據通報，「死亡病例一日之內新增18例，累計增至148例。」

通報披露，「過去一日共179人康復出院，累計康復1470人。」

莫斯科市新冠病毒感染病例一日之內新增1355例；莫斯科州新增495例；聖彼得堡新增121例。

莫斯科市接受抗新冠病毒治療後康復的人群數量持續增長。4月12日，莫斯科各大醫院共有150人康復出院，全市新冠病毒感染者康復總數量已經達到837人。

據德國之聲中文網，位於中俄邊境的黑龍江省綏芬河市，12日宣布，將對所有入境人員實行「14天集中隔離醫學觀察+14天居家隔離醫學觀察+2次核酸檢測+1次血清抗體檢測」管控措施，並且對居住社區也實行封閉式管理。

綏芬河市祭出了「封城」式管控措施，是因為這座僅7萬人口的小城連續幾周來面臨著巨大的外來輸入病例壓力。疫情之下，許多在俄羅斯的大陸公民在無法買到回國機票的情況下，紛紛選擇從莫斯科飛往海參崴，再經由陸路從綏芬河市入境。在口岸關閉前，該市每天要面臨數百人的入境壓力。

另據新華社報導，黑龍江省衛健委13日對外發布，4月12日0至24時，黑龍江省省內新增確診病例7例。全省新增境外輸入疑似病例4例，均從俄羅斯輸入。新增境外輸入確診病例49例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。其中，境外輸入無症狀感染者轉為確診病例27例。

截至4月12日24時，黑龍江省累計報告境外輸入確診病例247例。現有境外輸入確診病例246例，治愈出院病例1例。現有境外輸入疑似病例8例。追蹤到境外密切接觸者2060人，已解除醫學觀察427人，尚有1633人正在接受醫學觀察。

4月12日0至24時，黑龍江省新增境外輸入無症狀感染者8例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。截至12日24時，黑龍江省現有境外輸入無症狀感染者118例。

(中時 )