《成化十四年》成龍首度監製古裝懸疑探案網劇，官鴻、傅孟柏、劉耀元、賈靜雯、李立群、王茂蕾等主演。官鴻、傅孟柏首次合作默契十足，其中一場泡澡戲，劇組以真實奶粉讓官鴻享福泡牛奶浴，回憶起當時拍攝卻形容自己快死掉：「雖然小時候學過游泳，那當下突然變得不太會，連憋氣都很差。要在水裡憋氣等工作人員CUE，重點是又聽不太到聲音，而且水面不能有波紋，包括起來時還要顧及頭髮不能全在臉上，綜合加起來，當下覺得快死掉！」

官鴻見到傅孟柏六塊肌讚嘆：「我的媽呀！他穿衣顯瘦、脫衣有肉，沒有想到身材這麼好。」幕後花絮傅孟柏在現場勤練，還做起TRX（懸吊訓練）當官鴻健身教練，傅孟柏表示：「拍攝任務龐大，不一定有時間去健身房，所以得在片場抓緊空檔。」

官鴻與傅孟柏首次合作爆相當舒服。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻傅孟柏合作默契十足被封「最佳拍檔」。（愛奇藝台灣站提供）

兩人戲外開吃播，邊看正片邊分享拍攝秘辛，官鴻飾演唐泛在浴室撞見傅孟柏飾演的隋州脫光衣服，大膽邀約泡澡正片時，兩人目不轉睛還同時笑出，官鴻透露：「和傅孟柏合作相當舒服，無論詼諧或情緒重的戲，都會互相討論彼此想法，當下已不像在演戲，非常進入狀況。」

兩人分享各自和角色的連結，傅孟柏形容隋州悶騷不喜歡笑，心裡覺得有趣也不會表達出來，與自己相近之處是默默付出：「不喜歡把自己做的事情，說給別人聽，對方有無發現都沒關係」，不同的是沒有隋州的逞強；官鴻描述唐泛是個情感層次豐富，喜怒哀樂外放不會隱藏有點神經質，被問及是否有像自己的地方，透露：「我也是情緒變化蠻大的人，但唐泛比較外放，自己會隱藏一點。」

官鴻讚傅孟柏穿衣顯瘦、脫衣有肉。（愛奇藝台灣站提供）

傅孟柏形容隋州和自己都是默默付出型。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻回憶起泡牛奶浴形容快死掉。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻指唐泛是情緒變化大有點神經質。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻對傅孟柏第一印象是沉默的高個兒，熟悉後發覺他蠻幽默，彼此都能開玩笑，完全顛覆當時印象。傅孟柏則爆料：「剛開始聊事情發現不在同個頻率上，原來我們差了七八歲。」《成化十四年》即日起每週二至週五晚上8點，VIP搶先看，愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )